- Sulla 18App sta iniziando la retromarcia della maggioranza. Prima firmano emendamenti, poi parlano di fake news. Non molliamo ora: facciamo circolare la petizione. Poi noi faremo la nostra parte in Parlamento. Viva i giovani, viva la cultura. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi, in merito alla petizione lanciata da Italia viva per salvare la 18App. (Rin)