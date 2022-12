Business news: India, settore dei servizi accelera a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei servizi dell’India ha registrato un’accelerazione a novembre: l’indice dei direttori d’acquisto elaborato da S&P Global è salito a 56,4, da 55,1 di ottobre (un numero superiore a 50 significa espansione), al di sopra delle aspettative degli analisti. L’andamento è in linea con quello del settore manifatturiero, anch’esso in crescita a novembre, per il 17mo mese consecutivo, con un indice di 55,7, contro il 55,3 di ottobre. L’indice composito è così passato rispetto a ottobre da 55,5 a 56,7. (Inn)