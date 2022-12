Business news: Cina, boom di vendite per tamponi e farmaci dopo allentamento restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tamponi per la diagnosi del Covid-19 e i farmaci antinfluenzali stanno registrando il picco delle vendite in Cina, dopo che l'allentamento delle restrizioni in molte metropoli ha suscitato tra la popolazione il diffuso timore di poter contrarre il virus. Stando ai dati messi a disposizione dalla piattaforma di servizi sanitari Jd Health, le vendite di kit per il test dell'antigene sono aumentate del 344 per cento su base settimanale tra il 28 novembre e il 4 dicembre, con un contemporaneo rialzo dei titoli di case farmaceutiche come Guizhou Bailing e Xinhua Pharmaceutical sui mercati. Un farmacista di Pechino ha dichiarato di "non avere mai visto così tanti clienti comprare antipiretici in un solo giorno", aggiungendo che la creazione di nuove scorte potrebbe richiedere fino a una settimana. Questa mattina nella capitale cinese sono state allentate alcune restrizioni imposte per contenere il Covid-19, sulla scia delle riaperture già decretate in altre metropoli dopo le violente proteste divampate in tutto il Paese. (Cip)