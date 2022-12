Business news: Taiwan, firmato protocollo d'intesa con lo Stato dell'Idaho su cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa dell'Idaho e Taiwan hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere la cooperazione industriale tra le rispettive imprese. Lo annuncia il ministero dell'Economia di Taipei in un comunicato stampa, aggiungendo che la firma è stata apposta durante una cerimonia cui hanno preso parte funzionari taiwanesi e il governatore dell'Idaho, Brad Little. L'intesa è stata raggiunta dall'Ufficio per la promozione della cooperazione industriale Taiwan-Usa e dal consulente di gestione aziendale TechHelp, con sede a Boise. Il primo risponde al ministero dell'Economia di Taiwan, mentre il secondo è affiliato all'Istituto nazionale di standard e tecnologia (Nist) statunitense. Le disposizioni del protocollo prevedono l'istituzione di una piattaforma di scambio, l'interconnessione tra i rispettivi partner strategici e la fornitura di tecnologia avanzata ai reciproci produttori per favorirne l'espansione nel mercato globale. Little, che è arrivato a Taiwan il 4 dicembre con una delegazione di circa 50 rappresentanti d'azienda per una visita di quattro giorni, ha incontrato anche la presidente Tsai Ing-wen. La leader ha ribadito l'importanza di collaborare nel contrasto all'autoritarismo e ha aperto a un'ulteriore collaborazione con l'Idaho nei settori dell'energia verde, dei semiconduttori e dell'aerospazio. (Cip)