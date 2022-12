Business news: Jack Ma si occupa di tecnologie agricole e vuole tornare in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magnate cinese Jack Ma, fondatore e proprietario del colosso dell’e-commerce Alibaba, non ha alcuna intenzione di vivere permanentemente all’estero. Lo indicano fonti a lui vicine citate dal quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. Ma, 58 anni, ha passato gli ultimi tre mesi in Giappone. Proprio mercoledì 7 dicembre ha rinunciato all’incarico di presidente dell’Associazione generale degli imprenditori dello Zhejiang, che ricopriva dal 2015: a succedergli, secondo la rivista bimensile dell’associazione “Zheshang”, sarà Nan Cunhui, presidente del gruppo Chint, che si occupa di produzione di componenti elettriche. Già dimessosi da presidente esecutivo di Alibaba nel 2019, Ma ha abbandonato la Cina dopo che le autorità di regolamentazione del mercato hanno messo nel mirino il gruppo e il suo ramo finanziario Ant Group, cui è stata impedita una quotazione sui mercati azionari di Hong Kong e Shanghai che, secondo le stime, avrebbe fruttato oltre 34 miliardi di dollari. Ora, secondo le fonti citate dal “South China Morning Post”, il magnate cinese si sta occupando di affari nel settore delle tecnologie agricole che prossimamente dovrebbero portarlo anche nel sud-est asiatico. A settembre, infatti, Ma ha visitato l’Istituto di ricerca sull’acquacultura dell’università di Kindai, nella prefettura giapponese di Wakayama. Già nell’ottobre del 2021 si era recato in un istituto di ricerca nei Paesi Bassi. Stando alle fonti, Ma vorrebbe ispirarsi a quanto visto in Europa per portare in Cina tecniche di modernizzazione dell’agricoltura. (Cip)