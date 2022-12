Milano: De Corato, individuare luogo per festeggiamenti Marocco per non paralizzare centro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono basito che, per una vittoria calcistica, il centro di Milano venga sconvolto da alcuni tifosi di una squadra di calcio straniera. Sindaco e Prefetto devono intervenire subito sul console marocchino, prima della prossima partita, affinché in caso di vittoria marocchina, i festeggiamenti non creino ulteriori danni alla città. Bisogna concordare e trovare un luogo, in caso di vittoria della squadra del Nord Africa, lontano dal centro dove concentrare questi festeggiamenti in modo tale da non paralizzare e bloccare le vie milanesi più affollate". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando i festeggiamenti nelle vie di Milano dei cittadini marocchini dopo la vittoria sul Portogallo ai mondiali in Qatar. "Come se non bastassero già i grossi disagi creati nei giorni scorsi in piazza Gae Aulenti, soprattutto alle attività commerciali - prosegue - oggi i tifosi marocchini stanno replicando le esultanze estreme anche in Loreto/Buenos Aires. I marocchini con fumogeni e petardi stanno bloccando i mezzi pubblici e l'intera viabilità, in una delle zone più frequentate e dello shopping in città, che è completamente in tilt. A loro, del resto, è concesso tutto ed agiscono indisturbati per le vie del capoluogo lombardo". "Le Forze dell'Ordine, che sono a carico del contribuente italiano, non possono intervenire, ogni due per tre, a causa di incidenti creati da una Comunità straniera, come quella marocchina, per una semplice partita di calcio", conclude De Corato. (Com)