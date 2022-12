Trasporti: De Priamo (Fd'I), Metro C da Governo grande impegno per modernizzazione Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- L'odierno sopralluogo del Ministro Salvini presso il cantiere della metro C rappresenta la conferma della forte iniziativa avviata dal Governo Meloni per la modernizzazione della Capitale. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Solo con l'ampliamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico Roma può recuperare quel gap di competitività rispetto ad altre metropoli occidentali che si è accumulato tra ritardi e inefficienze negli ultimi anni. E' fondamentale il finanziamento del Governo per il prolungamento della linea C da Piazza Venezia fino a Farnesina, che di fatto connetterà Roma Est e Roma Nord e si collegherà con le altre linee". (segue) (Com)