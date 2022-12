Iran: arrestati tre membri della comunità ebraica a Teheran e Shiraz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri della piccola comunità ebraica iraniana sono stati arrestati nel quadro della repressione delle proteste anti-governative in corso nel Paese dallo scorso settembre. Lo ha detto un capo della comunità ebraica iraniana al quotidiano israeliano "The Times of Israel", spiegando che due degli arresti sono avvenuti a Teheran, la capitale, e uno a Shiraz, nel centro-sud dell'Iran. La fonte ha aggiunto che uno degli arrestati a Teheran è già stato rilasciato e c'è la speranza che gli altri due arrestati vengano presto liberati, senza specificare le ragioni del fermo addotte dalla sicurezza iraniana. Il mese scorso la comunità ebraica di Teheran ha condannato le proteste, scatenate dalla morte di Mahsa Amini il 16 settembre. Prima della rivoluzione islamica del 1979, c'erano circa 100.000 ebrei in Iran. Nel 2016, secondo un censimento iraniano, quel numero è sceso sotto i 10.000. Secondo l'organizzazione Iran Human Rights, con sede a Oslo, la repressione delle autorità iraniane ha provocato la morte di 458 persone, tra cui più di 60 bambini. Nel rapporto di Amnesty International diffuso il 9 dicembre si legge che le autorità della sicurezza iraniane sono stati uccisi almeno 44 bambini. (Res)