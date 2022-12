Fogliani: Patuelli, limpida e prestigiosa figura di giurista e di banchiere umanista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Patuelli, presidente Abi, ricorda commosso Corrado Sforza Fogliani, presidente nazionale dell'Associazione fra le Banche Popolari ed esponente di primissimo piano dell'Abi. Patuelli ne ricorda l'ampissima cultura, la limpida e prestigiosa figura di giurista e di banchiere umanista, sempre attento agli interessi legittimi dei risparmiatori, l'amore per la sua banca e la sua città, Piacenza, l'impegno costante in ogni ambito per i principi di libertà, democrazia, responsabilità e sviluppo civile, economico e sociale. (Rin)