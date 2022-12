Milano: Merghnagi (Confcommercio), a Nova, festeggiamenti per vittoria Marocco hanno rovinato due ore e mezza di lavoro per 300 negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno chiuso corso Buenos Aires nelle ultime due ore di lavoro peccato perché stavamo andando bene. Il calcio è bello, ma non si può rovinare il commercio di un sabato importante per duecento o trecento negozi, le prossime volte dovrebbero ricordarsi che il sabato nel mese di dicembre è una giornata importante. Chi vince vince, per carità, ma che lo facciano di sera". Lo dice a Nova Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa delle vie milanesi di Confcommercio. "Qui ci sono fuochi d’artificio i clienti stanno andando via tutti - prosegue - Peccato perché fino alle 16 di oggi pomeriggio da Sant’Ambrogio eravamo a + 8 per cento in confronto all’anno scorso, che non è poco visto tutti i problemi che ci sono. È un peccato, sono state rovinate due ore e mezza di un sabato pomeriggio bellissimo, senza pioggia, con le vie affollate". "È bloccato dappertutto - spiega - io arrivavo dalla zona del tribunale e non sono riuscito ad arrivare in Buenos Aires, ma non arrivavo neppure in via Lazzaretto o in via Vitruvio, non arrivavo da nessuna parte". (Com)