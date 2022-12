Milano: Questura, Cinquemila tifosi del Marocco in strada, un uomo accoltellato alla gola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 5000 tifosi del Marocco sono scesi in strada al triplice fischio dell'incontro dei quarti di finale vinto contro il Portogallo. In vari quartieri della città, si sono evidenziati gruppi di tifosi intenti a festeggiare mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente altezza piazza Oberdan, controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale sta gestendo il traffico veicolare nelle zone interessate dai tifosi in festa. Anche in piazza Duomo, si registra la presenza di qualche centinaio di tifosi che pacificamente si sono attestati sul lato Mondadori. A margine dei festeggiamenti, in area prossima a corso Buenos Aires, un cittadino straniero è stato ferito alla gola da un fendente verosimilmente sferrato, nel contesto di una lite, da altro cittadino straniero. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico. (Com)