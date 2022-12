Business news: Cina, Tesla prevede di ridurre produzione Model Y a Shanghai di oltre il 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettromobilità statunitense Tesla prevede di tagliare la produzione di Model Y nel suo stabilimento di Shanghai, in Cina, di oltre il 20 per cento rispetto a novembre. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia" citando fonti a conoscenza del piano di produzione dell'azienda relativo al mese di dicembre. L'inventario dei veicoli elettrici di Tesla nel maxi-stabilimento di Shanghai ha registrato un netto incremento dopo l'aggiornamento degli impianti di produzione la scorsa estate, a fronte di un calo della domanda dovuto alle restrizioni varate in Cina contro il Covid-19. Ciononostante, l'azienda di Elon Musk ha consegnato 100.291 veicoli elettrici prodotti in Cina il mese scorso, registrando il tasso di vendita su base mensile più alto dall'apertura della fabbrica a Shanghai nel 2020. (Cip)