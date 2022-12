Business news: Pakistan annuncia forniture russe di greggio, benzina e diesel a prezzi scontati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornirà al Pakistan greggio, benzina e diesel a prezzi scontati. Lo ha annunciato il sottosegretario pachistano per il Petrolio, Musadik Malik. L’annuncio giunge dopo un viaggio di Malik a Mosca, effettuato la scorsa settimana. Un mese fa il ministro delle Finanze, Ishaq Dar, aveva ammesso che il governo stava considerando la possibilità di acquistare forniture russe. Malik, parlando in una conferenza stampa a Islamabad al ritorno della sua missione, ha detto che la visita “si è rivelata più proficua del previsto” poiché la Russia ha deciso di fornire i suoi prodotti a prezzi scontati. Il sottosegretario ha aggiunto che la delegazione pachistana sta trattando i dettagli con le compagnie russe coinvolte e che una delegazione russa sarà in visita in Pakistan a gennaio. Secondo quanto riferito, la Russia ha proposto contratti a lungo termine di Gas naturale liquefatto (Gnl) e ha mostrato grande interesse per il gasdotto Pakistan Stream e per un altro progetto. Nella stessa giornata il ministero delle Finanze del Pakistan ha annunciato che è stato approvato un accordo intergovernativo per l’importazione di 450 mila tonnellate di grano dalla Russia al prezzo di 372 dollari a tonnellata. (Inn)