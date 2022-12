Ucraina: dopo attacchi russi con droni iraniani Odessa è senza corrente elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le infrastrutture non critiche nella città portuale meridionale di Odessa, in Ucraina, sono rimaste senza elettricità dopo che la Russia ha utilizzato dei droni di fabbricazione iraniana per colpire due impianti energetici. A riferirlo le autorità della città portuale ucraine, secondo cui gran parte dell'omonima regione è stata colpita dagli attacchi avvenuti alle prime ore di questa mattina. "A causa dell'entità del danno, tutti gli utenti di Odessa, ad eccezione delle infrastrutture critiche, sono stati disconnessi dall'elettricità", ha scritto su Facebook il sindaco di Odessa Gennadiy Trukhanov. L'ufficio del procuratore generale ucraino ha dichiarato che due centrali elettriche nella regione di Odessa sono state colpite da droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana. Le forze armate ucraine hanno reso noto su Facebook che 15 di quei droni, che trasportavano un carico esplosivo, sono stati lanciati contro vari obiettivi nelle regioni meridionali di Odesa e Mykolaiv, e che dieci di essi sono stati abbattuti. (Kiu)