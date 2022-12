Francia: Marine Tondelier è la nuova segretaria nazionale di Europa Ecologia I Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marine Tondelier è stata nominata nuova segretaria nazionale di Europa Ecologia I Verdi, il partito ambientalista francese, in occasione del congresso che si è tenuto oggi a Rungis. Tondelier prende così in mano le redini del partito da Julien Bayou costretto a fare un passo indietro dopo le accuse di violenza psicologica contro una sua ex compagna. La mozione di sintesi presentata da Tondelier ha raccolto il parere positivo delle altre sue concorrenti, tra cui Sandrine Rousseau, ed è stata adottata con il 90,8 per cento dei voti dei 400 delegati al congresso. Tondelier era uscita nettamente vincitrice anche al primo turno con il 47 per cento dei consensi. Ex assistente parlamentare di Cécile Duflot, consigliere comunale di Hénin-Beaumont nel Pas-de-Calais, Tondelier assume l'incarico a soli 36 anni. "Si apre una nuova pagina, torneremo all'offensiva con una linea politica chiara, ambiziosa, autentica. L'obiettivo è arrivare a un milione di sostenitori prima della fine del mandato", ha affermato la neo segretaria durante il suo primo discorso dopo aver ottenuto la nomina. (Frp)