- "Il calcio è sempre bello e i mondiali ancora di più …. soprattutto per le Nazioni che li giocano…. Se si riuscisse ogni tanto però a fare dei festeggiamenti che non 'rovinino' lo shopping natalizio". Lo afferma il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri commentando i festeggiamenti dei cittadini marocchini in corso Buenos Aires a Milano. (Com)