Trasporti: Atm, mezzi deviati per chiusura corso Buenos Aires

- Arte annuncia sul proprio sito che au disposizione delle Forze dell'ordine sono stati chiusi gli attraversamenti di corso Buenos Aires pertanto alcune linee sono state deviate. Il tram 1 fa servizio tra Roserio e via Settembrini/Vitruvio; il tram 5 devia tra piazza Adelaide e viale Tunisia/Lazzaretto; il tram 33 devia tra piazza Adelaide e via Lazzaretto/V.Veneto; il Bus 60 devia tra via Eustachi e via M. Gioia/Pola; il Bus 81 devia tra via M. Gioia/Lunigiana e viale Abruzzi/Pecchio; il Bus 39-55 verso Loreto fanno capolinea in viale Abruzzi; il Bus 56 fa servizio tra Quartiere Adriano/Crescenzago e via Predabissi/via Giacosa; il Filobus 90/91 non fanno servizio tra piazza Appio Claudio e piazza Piola; il Filobus 92 fa servizio su due tratte: tra Lodi M3 e piazza Ascoli e tra Bovisa e piazza Appio Claudio. (Com)