Africa: Usa sanzionano guineano Condé e figlio ex presidente maliano Keita per abusi diritti umani

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a oltre 40 persone ed entità in nove Paesi per presunte violazioni dei diritti umani, tra cui l'ex presidente della Guinea Alpha Conde ed il figlio dell'ex leader maliano Ibrahim Boubacar Keita, Karim Keita. In una dichiarazione, l'ufficio per il controllo delle attività estere del Tesoro degli Stati Uniti ha spiegato che la misura è il risultato di un'indagine approfondita e pluriennale. L'ex presidente guineano Conde, deposto nel settembre del 2021 con un colpo di stato, è stato sanzionato per la sua "connessione a gravi violazioni dei diritti umani". A maggio, il procuratore generale della Guinea ha ordinato procedimenti legali contro Conde e 26 dei suoi ex funzionari per presunti crimini, compresi atti di violenza mentre era in carica. Le accuse vanno dalla complicità in omicidi alla distruzione di proprietà. Secondo la dichiarazione rilasciata dall'ambasciata Usa in Guinea, le forze di sicurezza di Conde si sono macchiate di atti di violenza contro i sostenitori dell'opposizione, arbitrariamente arrestati e detenuti. Per quanto riguarda Keita, Washington lo accusa di aver usato la sua posizione per ricevere tangenti, appropriarsi dei fondi del governo e rimuovere altri funzionari che non sostenevano le sue azioni. Il figlio dell'ex presidente sarebbe inoltre stato coinvolto nel rapimento, nella tortura e nell'omicidio del giornalista Birama Toure, che stava indagando sul suo coinvolgimento in fatti di corruzione. (Res)