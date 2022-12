Sanità: Schillaci, affrontare in maniera sinergica il ricorso eccessivo ad appalti esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre affrontare in maniera sinergica il ricorso eccessivo ad appalti esterni da parte delle strutture sanitarie e frenare l’uso distorto di queste esternalizzazioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della 18esima Giornata delle Marche, in corso al Teatro dell'Aquila di Fermo. "Come dimostrano le ispezioni, non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti e riduce la fidelizzazione degli stessi alle strutture pubbliche", ha aggiunto. (Rin)