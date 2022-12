Trasporti: Carpano (Azione), corse Metro C ogni 12 minuti, sbloccare fondi per nuovi treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla del futuro della linea C ma si perde di vista il suo presente, fatto di corse ogni 12 minuti e un servizio da treno regionale su una metro nuova di zecca. Così il consigliere Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. "Ecco perché Mims e Roma Capitale devono sbloccare quanto prima i 70 milioni di euro previsti dalla convenzione con il Comune e necessari per ordinare 6 nuovi treni, che arriveranno come minimo a fine 2025, un’attesa inconcepibile. Quanto alla data di apertura al pubblico della stazione Colosseo, bisogna aggiungere i tempi del pre-esercizio Atac, che rischiano di spingere l’apertura ancora più in avanti. Siamo fuori tempo massimo rispetto all’inizio del Giubileo, un rischio che avevamo da tempo segnalato e che era stato completamente sottostimato dall’assessore Patanè”, conclude. (Com)