Perù: avvocato di Castillo fa causa allo Stato e chiede sua reintegrazione

- L'avvocato dell'ex presidente peruviano Pedro Castillo, María Hurtado Ambrosio, ha intentato una causa contro lo Stato del Perù davanti alla Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr), chiedendo l'immediata reintegrazione del presidente deposto. "Ad oggi, hanno ordinato la detenzione arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, democraticamente eletto. L'unica speranza è che questa Iachr risponda a questa richiesta urgente, la dichiari fondata e ordini che Pedro Castillo Terrones venga reintegrato nella sua carica di presidente”, si legge nella lettera citata dal quotidiano locale "La República". L'avvocato sostiene che sono stati violati i diritti relativi alla libertà dell'ex presidente, detenuto per il reato di ribellione, e denuncia una presunta persecuzione politica da parte della Procura. Il Congresso peruviano ha rimosso Castillo dalla presidenza per "incapacità morale" dopo che ha sciolto la legislatura e annunciato un governo di emergenza. (Brb)