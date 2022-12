Difesa: Israele, al via esercitazione nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato questa sera l'esercitazione "Warm Winter 2" per migliorare la prontezza delle unità militari nel nord del Paese. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", citando un portavoce delle Idf. L'esercitazione è gestita dalle unità della logistica e proseguirà almeno fino a martedì, 13 dicembre. All'esercitazione prenderanno parte circa 8.000 militari in servizio regolare e circa 5.000 riservisti. I militari si addestreranno per simulare la risposta logistica a potenziali attacchi a sorpresa provenienti da Libano e Siria.(Res)