Fogliani: Salvini, sempre in prima linea sul lavoro come in politica

23 luglio 2021

- "Addio all’avvocato Corrado Sforza Fogliani, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea, sul lavoro come in politica, con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al dolore dei suoi cari". Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. (Rin)