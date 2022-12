Turchia: Erdogan si candiderà alla presidenza per l'ultima volta nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha lasciato intendere che si candiderà alla presidenza per l'ultima volta alle prossime elezioni previste a giugno 2023, e poi "spianerà la strada ai giovani". Durante una cerimonia nella provincia di Samsun sul Mar Nero, Erdogan ha affermato: "Nel 2023, inizieremo la costruzione del centenario della Turchia e apriremo la strada ai giovani con la forza che otterremo dal sostegno che abbiamo chiesto per l'ultima volta a nostro nome dalla nazione". Rivolgendosi ai presenti, Erdogan ha detto: "Tutti possono vedere l'enorme differenza tra la Turchia che abbiamo ereditato dai nostri anziani e la Turchia che consegneremo ai giovani. Una persona che governa il Paese da così tanti anni, ovviamente, può avere difetti e fare errori. Il problema più grande della vecchia Turchia era che coloro a cui la nazione dava autorità non venivano ritenuti responsabili. Facciamo questo calcolo da soli, senza lasciarlo a nessun altro". Erdogan è diventato presidente per la prima volta nelle elezioni presidenziali tenutesi nel 2014. Nel 2017 la riforma costituzionale ha stabilito un massimo di due mandati per il capo dello Stato. Il mandato quinquennale di Erdogan scadrà a giugno 2023 e non è chiaro se possa candidarsi di nuovo. (Res)