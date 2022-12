Sardegna: spopolamento, misura attività produttive estesa a lavoratori autonomi e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento della Regione in favore delle attività produttive nei Comuni a rischio spopolamento comprenderà non solo le attività svolte dalle imprese ma anche quelle svolte dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. “Interveniamo dando un ulteriore segnale di attenzione ai territori”, spiega il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Supportare lo sviluppo imprenditoriale nei piccoli comuni rientra nel quadro degli interventi messi in campo per favorire la crescita dei territori più fragili e intervenire contro lo spopolamento e l’isolamento”, ha proseguito il Presidente Solinas.Il bando relativo alle attività produttive nei comuni sotto i 3mila abitanti verrà pubblicato a gennaio, in maniera tale da abbracciare tutta l’annualità del 2022 fino al 31 dicembre (il riferimento della misura è infatti l’anno 2022, a cui con l’aggiunta della legge omnibus andranno 40 milioni di euro). (segue) (Rsc)