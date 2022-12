Usa-Africa: Washington sosterrà ammissione dell'Unione africana nel G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sosterranno ufficialmente la richiesta di ammissione dell'Unione africana (Ua) all'interno del gruppo del G20. Lo ha detto ai media il consigliere della Casa Bianca Judd Devermont, aggiungendo che il presidente Joe Biden annuncerà la decisione durante il vertice Usa-Africa in programma a Washington la prossima settimana. “È giunto il momento che l'Africa abbia seggi permanenti al tavolo di organizzazioni e iniziative internazionali. Abbiamo bisogno di più voci africane nelle conversazioni internazionali che riguardano l'economia globale, la democrazia e la governance, i cambiamenti climatici, la salute e la sicurezza", ha detto Devermont citato dal "Washington Post". Per il governo statunitense, la presa di posizione testimonia della volontà di Washington di rafforzare le relazioni con il continente africano, in risposta alle crescenti critiche da parte di Paesi dell'Africa alla mancanza di rappresentanza all'interno delle principali organizzazioni internazionali. Con questo obiettivo, l'Unione africana ed il Sudafrica - l'unico membro africano del G20 - hanno presentato una mozione comune per ottenere un posto per l'organizzazione africana all'interno del gruppo, che riunisce le maggiori economie globali.(Was)