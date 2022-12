Ucraina-Russia: andate a fuoco delle caserme russe in Crimea, ci sarebbero vittime - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Al mattino sono state bruciate delle caserme in Crimea dove erano di stanza alcuni dei riservisti russi richiamati in seguito alla mobilitazione parziale disposta dalle autorità. Lo hanno annunciato le forze armate operative dell'Ucraina su Telegram. "È stato riferito che delle baracche in cui erano alloggiati i riservisti (da poche centinaia a mille) sono andate a fuoco questa mattina nel villaggio di Sovetskoje, in Crimea", afferma il rapporto. (Kiu)