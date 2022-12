Qatar: Bonelli, notizie di corruzione gravissime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Europa Verde siamo da sempre contro la corruzione: la notizia dell'affare Qatar e del coinvolgimento della vice-presidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili, è gravissima. Dopo i diritti umani violati e 6500 lavoratori morti, non possiamo rimanere in silenzio: RaiSport trasmetta le partite con una scritta contro la corruzione e per diritti umani". Lo scrive su Twitter il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Rin)