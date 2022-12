Russia-Usa: trafficante Bout, durante scambio prigionieri ho augurato "buona fortuna" a Griner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viktor Bout, il trafficante d'armi liberato in cambio della cestista statunitense Brittney Griner, ha detto di averle augurato "buona fortuna" sulla pista dell'aeroporto di Abu Dhabi, dove è avvenuto lo scambio di prigionieri fra Russia e Stati Uniti. "Le ho augurato buona fortuna, mi ha persino teso la mano", ha detto Bout in un'intervista all'emittente statale russa "Rt". Bout, che ha trascorso 14 anni in prigione negli Stati Uniti per traffico di armi, riciclaggio di denaro e cospirazione volta a uccidere dei cittadini statunitensi, è stata scambiato con la star del basket incarcerata quest'anno per aver portato nel suo bagaglio olio di cannabis a Mosca. Alla domanda sull'operazione militare della Russia in Ucraina, Bout ha detto che avrebbe voluto che Mosca l'avesse iniziata prima. "Se avessi la possibilità e le competenze richieste, mi unirei come volontario", ha detto Bout. (Rum)