Ue: Lollobrigida 11 e 12 dicembre a Bruxelles per il Consiglio Agrifish

- Nelle giornate dei prossimi 11 e 12 dicembre il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sarà a Bruxelles per partecipare al Consiglio ‘Agricoltura e Pesca’ dell’Unione Europea. Tra i temi al centro dell'Agrifish, la possibilità di pesca per il 2023, la situazione del mercato negli Stati membri, in particolare alla luce della guerra russa in corso contro l'Ucraina e i Piani Strategici della Pac, oltre a varie informative da parte della Presidenza, come quella sulle Indicazioni Geografiche. Il ministro Lollobrigida terrà anche diversi incontri bilaterali a margine dei lavori. (Rin)