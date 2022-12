Iran: Teheran, manifestanti auspicano la morte di Khamenei e dei basij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morte a Khamenei" - la guida suprema iraniana -, "Morte ai Basij" - forza paramilitare subordinata ai pasdaran, e "Morte al regime, assassino di bambini": sono questi alcuni degli slogan intonati oggi dai manifestanti nel quartiere Starkhan, a ovest di Teheran, secondo alcuni video diffusi su Twitter dal portale "Iran International". I manifestanti sono scesi in strada, nonostante le rigide misure di sicurezza, per condannare l'esecuzione del giovane Mohsen Shekari, reo di aver ferito un agente della sicurezza con un coltello e aver chiuso una strada nella capitale Teheran, durante le proteste scoppiate dopo la morte della giovane curda iraniana di 22 anni Mahsa Amini il 16 settembre scorso. In Iran proseguono, quindi, le proteste dopo l'annuncio dell'esecuzione di Shekari. Un video mostra un gruppo di studentesse universitarie nella città di Sanandaj, nel governatorato del Kurdistan, nell'ovest del Paese, che appiccano il fuoco alla bandiera dell'Iran e cantano cori contro le autorità. Anche a Teheran, presso l'università Beheshti gli studenti hanno manifestato contro il potere. Sempre nella capitale, presso l'università Al Zahra gli studenti hanno mostrato striscioni per dire no all'esecuzione. (Res)