Energia: Cirielli su Eni in Tunisia, Italia all’avanguardia nel settore

- Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha espresso soddisfazione per la notizia dell’avvio della produzione della centrale fotovoltaica di Tataouine, un impianto tra i più innovativi ed efficienti che l’italiana Eni, insieme con Etap, ha realizzato in Tunisia. "Ancora una volta l’Italia si conferma protagonista in campo energetico; uno dei Paesi più all’avanguardia nella ricerca e nella produzione di energia da fonti rinnovabili", dichiara il viceministro. “Insieme con il progetto “Elmed”, promosso da Terna e Steg, di interconnessione elettrica tra l’Italia e la Tunisia, la centrale di Tataouine rappresenta un ulteriore passo avanti verso la creazione di uno spazio comune di cooperazione economica nel Mare Nostrum", conclude Cirielli. (Rin)