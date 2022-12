Germania: Scholz, immigrazione legale può favorire aumento demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe registrare un deciso aumento della popolazione negli anni a venire grazia e delle politiche per favorire l’immigrazione levale ed evitare carenza di manodopera e una crisi nel sistema pensionistico. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholf, nel corso di un evento pubblico a Potsdam. “Il governo sta lavorando per attirare lavoratori stranieri e, nonostante l'invecchiamento della popolazione, ciò rende plausibile un aumento stimato del 7 per cento della popolazione a 90 milioni entro il 2070”, ha detto Scholz. Il cancelliere ha affermato che l'attuale crescita della popolazione dovuta in parte all'aumento dell'immigrazione significa che il governo potrebbe non dover aumentare i contributi pensionistici prima della fine del suo mandato nel 2025. (Geb)