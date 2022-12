© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costruire una sanità efficiente e vicina ai territori è la sfida che siamo chiamati ad affrontare. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della 18esima Giornata delle Marche, in corso al Teatro dell'Aquila di Fermo. "La condivisione delle esperienze a livello regionale è importante per implementarle a livello nazionale", ha aggiunto. (Rin)