Lombardia 2023: Comazzi (FI), tra Pd e M5S accordo per salvare le poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il PD e il M5S lombardi, che nulla hanno in comune come visione politica, stringono un accordo a due mesi dal voto. Persino un marziano arriva a capire che quest'alleanza non nasce da solidi principi, ma dalla reciproca volontà dei due partiti di conservare le poltrone da consiglieri regionali" afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "È grottesco - prosegue l'azzurro - vedere nascere un sodalizio così innaturale per mere questioni di potere: per fortuna i cittadini lombardi sono molto attenti e non premieranno questi traffici da bassa politica". "Il centrodestra - conclude Comazzi - ha individuato da tempo il suo candidato e lo sosterrà con coerenza e convinzione fino alla fine, per garantire alla Lombardia altri cinque anni di buon governo". (Com)