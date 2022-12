Ue: Lega, commissione d'inchiesta a Bruxelles e convocazione Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La Lega chiede la convocazione urgente del Copasir e l’interessamento della commissione speciale al Parlamento europeo sulle ingerenze straniere dopo le indagini, le perquisizioni e gli arresti che hanno coinvolto un eletto del Pd e altri esponenti di primo piano della sinistra a Bruxelles. "In cambio di denaro, nel Pd e tra i suoi alleati c’è chi ha chiuso gli occhi sulla violazione dei diritti umani? A differenza di chi per anni ha cavalcato insinuazioni e fake news contro i rivali politici, da garantisti speriamo vivamente che le accuse siano infondate e proprio per questo auspichiamo sia fatta luce in modo rapido e inequivocabile", si legge in una nota della Lega dopo l’indagine che ha coinvolto, tra gli altri, Antonio Panzeri.(Rin)