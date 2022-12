Regno Unito: sale a tre il numero delle vittime dell'esplosione sull'Isola di Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte a seguito di un'esplosione e di un incendio in un condominio nell'Isola di Jersey, dipendenza del Regno Unito situata nel Canale della Manica. Lo ha affermato la prima ministra Kristina Moore. I soccorritori proseguiranno le ricerche dei sopravvissuti per tutta la notte, ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco Paul Brown. "Il piano è che continueremo a cercare. Non abbiamo altri piani in questa fase", ha detto Brown. "L'area è illuminata e le squadre lavoreranno stanotte, tutta la notte, e per il momento non ci fermeremo", ha aggiunto Brown. L'esplosione è avvenuta questa mattina in un condominio a St Helier. (Rel)