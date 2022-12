Sanità: Schillaci, nonostante crisi stanziati più di 2 miliardi per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante una situazione economica complicata, a causa del caro energia e della guerra in Ucraina, il governo nel bilancio 2023 stanzia per la sanità 2 miliardi e 150 milioni in più per il 2023; 2 miliardi e 300 milioni in più per il 2024 e 2 miliardi e 600 milioni in più per il 2025 rispetto a quanto previsto. Si tratta di una chiara inversione di tendenza e di un segnale di attenzione importante. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della 18esima Giornata delle Marche, in corso al Teatro dell'Aquila di Fermo. "Ricordo, inoltre, che il Pnrr mette a disposizione della salute 15,6 miliardi, cui si aggiungono 2,8 miliardi del Piano nazionale di investimenti complementari. La Componente 1 della Missione 6 Salute investe 7 miliardi di euro per la sanità territoriale destinati alla realizzazione Case della comunità; ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali nonché al rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata e allo sviluppo della telemedicina", ha aggiunto il ministro. (Rin)