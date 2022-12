Sanità: Schillaci, puntiamo a rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo punta alla rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della 18esima Giornata delle Marche, in corso al Teatro dell'Aquila di Fermo. "Va in questa direzione la norma che abbiamo inserito in legge di bilancio per riconoscere un incremento dell’indennità, per le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto operante presso i servizi di pronto soccorso. L’impegno di spesa è 200 milioni di euro annui - di cui 60 milioni per la dirigenza sanitaria e 140 milioni per il personale del comparto – ma auspico di poter anticipare la decorrenza della norma al 2023 e lavorare con le Regioni per destinare, appena possibile, più risorse per meglio retribuire gli operatori sanitari", ha aggiunto. (Rin)