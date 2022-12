Kosovo: scuse della missione Kfor per ingresso "accidentale" in scuola materna di Leposavic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione militare Nato in Kosovo Kfor ha inviato un messaggio di scuse per l'ingresso "accidentale" di alcuni suoi operativi nel cortile di una scuola materna del comune di Leposavic, nel nord del Kosovo. Lo riporta la stampa locale. "Oggi (ieri), svolgendo i suoi regolari compiti operativi e di sicurezza, la pattuglia della Kfor mentre cercava di raggiungere la sua destinazione, ha imboccato accidentalmente un vicolo cieco ed è entrata in un vicino asilo per fare un'inversione di marcia", si legge nel comunicato del comando della Kfor. Come affermato, "a causa delle barriere linguistiche, la pattuglia non ha potuto spiegare le proprie intenzioni alle persone presenti e chiedere l'apertura del cancello per far girare i propri veicoli nel cortile, il che ha causato confusione. Un membro che indossava un giubbotto antiproiettile è sceso dal veicolo con un fucile per aiutare il conducente a prevenire danni al veicolo e alle strutture intorno all'asilo, cosa che ha causato paura nel personale e nei bambini", riporta la nota. "Ci scusiamo per eventuali malintesi. Vogliamo assicurare a tutti che la Kfor agirà sempre con l'obiettivo di garantire la sicurezza e un ambiente sicuro per tutti i cittadini del Kosovo", conclude la nota del comando operativo. (Alt)