Iran: proseguono le proteste dopo l'esecuzione di un manifestante (2)

- Mohsen Shekari, così si chiamava il ragazzo giustiziato, è stato riconosciuto colpevole di aver combattuto e di aver estratto "la sua arma con l'intenzione di uccidere, provocare terrore e turbare l'ordine e la sicurezza della società". Nel Paese sono scoppiate le proteste dopo la morte della giovane curda iraniana di 22 anni Mahsa Amini il 16 settembre scorso. Finora, circa 500 civili sono stati uccisi dalle forze di sicurezza e almeno 18.000 sono stati arrestati. Intanto, la Corte suprema della Repubblica islamica dell'Iran ha confermato la condanna a morte del manifestante Mahan Sadrat Marni. Secondo le autorità giudiziarie iraniane, l'uomo, classe 1978, è colpevole di aver messo in pericolo la sicurezza del Paese. Secondo quanto ha dichiarato il padre, Kazem Sadrat Marni, al quotidiano indipendente "Shargh Daily" l'uomo sarebbe in attesa di essere giustiziato. Lo scorso 8 dicembre, le autorità dell'Iran hanno giustiziato il primo manifestante arrestato durante le proteste scoppiate a settembre scorso, condannato per aver ferito un agente della sicurezza con un coltello e aver chiuso una strada nella capitale Teheran. (segue) (Res)