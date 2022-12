Iran: proseguono le proteste dopo l'esecuzione di un manifestante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'esecuzione della condanna a morte di un manifestante, non si sono placate le manifestazioni. Inoltre, un vasto incendio è scoppiato nella caserma "Imam Hussein" dei Guardiani della rivoluzione iraniana e dei Basij, forza paramilitare subordinata ai pasdaran, all'alba di oggi ad Ahwaz, capoluogo della provincia sud-occidentale del Khuzestan. Lo mostrano diversi video pubblicati sulla rete. Le autorità iraniane non hanno commentato finora questo vasto incendio. Non è chiaro se l'incendio sia stato provocato da un attentato o sia scoppiato per altri motivi. In concomitanza con questo incendio, sono stati pubblicati altri video in cui si vedono fiamme in alcune basi dei Basij nel Paese. In particolare, sono circolati video relativi a un vasto incendio in una base dei Basij a Radwan Shahr, nella provincia di Gilan, nel nord dell'Iran, e nella città di Mashhad, il capoluogo della provincia di Khorasan Razavi nel nord-est dell'Iran (Res)