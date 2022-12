Regno Unito: Kerry, miniera carbone in Cumbria va contro lotta al cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il nuovo progetto per l’estrazione di carbone in Cumbria, nel Regno Unito, va nella “direzione opposta” rispetto agli sforzi internazionali volti ad affrontare il cambiamento climatico. Lo ha affermato l’inviato presidenziale statunitense per il clima John Kerry, in un’intervista al quotidiano “Financial Times” dopo aver tenuto la conferenza Fulbright al King's College di Londra. "In linea di principio stiamo cercando di accantonare ampiamente i combustibili fossili e l carbone, e lo stiamo facendo senza sosta", ha detto Kerry, interrogato sulla miniera nel Regno Unito, osservando tuttavia di non aver ancora esaminato i dettagli del progetto. “Il carbone è la direzione opposta a quella in cui sono posizionati la maggior parte dei sostenitori per affrontare le nostre sfide sul clima”, ha detto l’inviato Usa. Kerry si è astenuto dal criticare direttamente il governo del Regno Unito e ha affermato che avrebbe dovuto studiare il rilascio di emissioni di CO2 che potrebbe provocare il progetto minerario. Kerry ha ricordato la chiusura negli Stati Uniti di oltre 500 centrali elettriche a carbone nell'ultimo decennio e ha anticipato che le circa cento centrali rimanenti chiuderanno entro il 2030. "Nessuno che conosco, nella maggior parte del mondo, sta finanziando nuove centrali a carbone ", ha detto Kerry. (Rel)