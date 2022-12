Lazio 2023: Capriccioli (+Eu-Ri), con D'Amato regolamento per informazione corretta su aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio l'assessore Alessio D'Amato, candidato alla presidenza della regione Lazio, che intervenendo al XXI Congresso di Radicali italiani ha rivendicato il lavoro fatto insieme nel corso di questa legislatura e ha annunciato l'imminente adozione dell'ultimo atto di un percorso comune: la Regione approverà un regolamento sull'informazione delle donne assistite dalle strutture ospedaliere regionali in caso di aborto. Così in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali. "L'informazione riguarderà il trattamento dei feti dopo l'interruzione di gravidanza: la conoscenza di queste procedure consentirà ai chi affronta un aborto volontario o terapeutico - spiega - di conoscere diritti e facoltà che sono esercitabili solo a ridosso dell'interruzione di gravidanza. Si tratta di garantire l'autodeterminazione su scelte individuali che concernono la sfera civile o l'orientamento religioso della persona. Vengono così accolte le istanze di cambiamento rispetto a procedure frettolose, spesso permeate da un atteggiamento moraleggiante e paternalistico che poco hanno a che vedere con la laicità dello Stato. Istanze che ho sostenuto con Libera di Abortire e che, nell'idea di libertà, vogliono valorizzare la pienezza e la centralità della persona e la fondamentale funzione di garanzia e impulso dell'Amministrazione. In questa direzione, Alessio D'Amato ha anche proposto di istituire, nella prossima consiliatura, un apposito assessorato sui diritti civili, dimostrando di mettere al centro del nuovo progetto politico per la Regione Lazio proprio questo fondamentale ruolo dell'Amministrazione". (Com)