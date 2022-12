Iran: il ministero degli Esteri convoca l'ambasciatore del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato oggi l'ambasciatore del Regno Unito a Teheran, Simon Shercliff, per protestare contro "il sostegno delle autorità britanniche al terrore e ai disordini" e contro "l'imposizione di sanzioni illegali contro i cittadini iraniani". Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Irna", Teheran si riserva il diritto di prendere contromisure. Si tratta della quindicesima convocazione di un diplomatico occidentale da parte delle autorità iraniane da quando sono scoppiate le proteste per la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo non corretto. L'ambasciatore britannico ha dovuto recarsi presso il ministero iraniano cinque volte, mentre il collega tedesco quattro volte dall'inizio delle proteste. Oltre agli ambasciatori britannico e tedesco, la diplomazia iraniana ha convocato i capi missione di Francia, Australia, Norvegia e Danimarca. (segue) (Res)