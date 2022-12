Iran: il ministero degli Esteri convoca l'ambasciatore del Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, 9 dicembre, il ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato l'ambasciatore della Germania a Teheran, Hans-Udo Muzel, in seguito alle dichiarazioni della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, sull'esecuzione della condanna a morte di Mohsen Shekari lo scorso giovedì, 8 dicembre. Il governo iraniano definisce le manifestazioni in corso da tre mesi come “rivolte” incoraggiate dagli occidentali, in particolare dagli Stati Uniti. (Res)