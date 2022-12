Legge Bilancio: settore del libro chiede ritiro cancellazione 18App, "avvicinato a lettura migliaia giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritirare la proposta di cancellazione di 18App. Questa la richiesta delle maggiori associazioni del mondo del libro che in un comunicato spiegano: "Da quando è stata approvata nel 2016 la 18App ha consentito a migliaia di giovani di esplorare e avvicinarsi al mondo del libro, scegliendo in piena libertà cosa leggere. Questa misura non solo ha sostenuto il mondo del libro economicamente, ma ha consentito a un Paese che tradizionalmente legge poco di fare enormi passi in avanti. Lo certifica l'Istat: nei primi tre anni il bonus ha permesso una crescita della lettura nella fascia d'età 18-21 anni dal 46,8 per cento al 54 per cento". I firmatari sono Aie - Associazione italiana editori, Adei- Associazione degli editori indipendenti, Ali - Associazione librai italiani, Sil - Sindacato italiano librai, Federcartolai Confcommercio, Aib - Associazione italiana biblioteche, Siae – Società italiana degli autori ed editori, Slc-Cgil sezione nazionale scrittori. (segue) (Rer)