Legge Bilancio: settore del libro chiede ritiro cancellazione 18App, "avvicinato a lettura migliaia giovani" (2)

- Nel quarto giorno di fiera di "Più libri più liberi", infatti, tra gli stand tiene banco la notizia dell'emendamento alla legge di Bilancio che cancella la 18App, il bonus da 500 euro che ragazze e ragazzi possono usare al compimento dei 18 anni per i loro consumi culturali. Un appello a Governo e Parlamento perché ritornino sui loro passi, lanciato dall'editore Giuseppe Laterza, sta raccogliendo centinaia di adesioni tra gli addetti del settore, gli scrittori e i visitatori: "La 18App è stata anche un atto di fiducia verso i giovani che ha fatto scegliere ai diretti interessati quali attività culturali rinforzare e che ha dato in particolare un sostegno importante alla diffusione dei libri. Abolire questa misura darebbe un colpo alla lettura nel nostro Paese la cui crescita, come sappiamo, è strettamente collegata allo sviluppo civile, sociale ed economico". (Rer)