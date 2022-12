Lombardia 2023: Palmeri, Letizia Moratti si candiderà solo per la presidenza della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letizia Moratti si candiderà unicamente per la Presidenza della Regione Lombardia, come ha detto da tempo e come ha fatto per prima in assoluto, con altri incluso l'uscente che l'hanno seguita a ruota... Non lo farà nelle liste per un posto in Consiglio Regionale, ma solo direttamente per la Presidenza, perché non le serve alcun paracadute dato dalla Legge elettorale regionale: corre per vincere e il tema del terzo posto riguarda altri e non lei. La sua è sempre più l'unica candidatura in grado di poter competere con quella di Attilio Fontana che termina il suo mandato e questa scelta lo dimostra ulteriormente". Lo ha dichiara in una nota il consigliere regionale Manfredi Palmeri, capolista della Lista Moratti, aggiungendo che "in aggiunta al valore anche elettorale del suo nome, le liste della coalizione Moratti saranno molto competitive, non solo perché altri perdono pezzi mentre noi ne guadagniamo, ma anche perché la nostra offerta politica è molto più ampia e in grado di attrarre chi non si sente rappresentato dai partiti nazionali e alle politiche si è astenuto. È solo la figura di Letizia Moratti che è in grado di parlare direttamente a loro senza intermediazioni... Inoltre molti liberali, popolari, riformisti e civici disorientati dal quadro politico nazionale possono adesso contare su una casa lombarda a cui intanto portare il loro mattone."(Com)