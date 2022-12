Ue: De Corato, in centrosinistra milanese tutti tacciono su fermo Panzeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri Panzeri è stato fermato con l'accusa di 'corruzione di funzionari e membri degli Organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione a delinquere', oggi invece sono state arrestate sia sua moglie che la figlia e, dal centrosinistra milanese, tutti tacciono. È una vergogna. Il 'compagno' Majorino, e il Sindaco Sala, a 36 ore dall'accaduto, non hanno nulla da dire nei confronti di un noto esponente di sinistra a cui sono stati trovati, in casa, 500 mila euro in contanti?". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo de Corato. "Soprattutto il candidato alle prossime elezioni Regionali della Lombardia, che getta sempre fango sul Centrodestra, ha perso la parola? Che cosa avrebbe detto - prosegue - se il protagonista fosse stato un esponente di destra? L'ex Europarlamentare ed esponente di spicco del Centrosinistra a Milano, Panzeri, prende soldi dal Qatar, un Paese che da sempre discrimina e sottomette le donne, e dalla sua stessa parte politica silenzio tombale". (Com)